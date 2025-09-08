Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Okuma Yazma Günü sebebiyle sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Emine Erdoğan, bilgiyle güçlenen her insanın yalnızca kendisini değil toplumu da dönüştüreceğinin vurgusunu yaptı. Erdoğan, 1 milyon 867 bin 859 kişinin okuryazar olmasın ortak bir sevinç olduğunu belirterek her birini yürekten kutladığının altını çizdi.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Kalemle kağıdın buluştuğu her yerde yeni bir başlangıç, yeni bir inanç filizlenir. Bilgiyle güçlenen her insan, yalnızca kendi hayatını değil, toplumumuzu da dönüştürür. Bu bakışla çıktığımız yolculukta; “Haydi Kızlar Okula”, “Ana Kız Okuldayız”, “Okuryazarlık Seferberliği” ve “Nerede Kalmıştık” projeleriyle ne mutlu ki, milyonlarca yüreğe umut taşındı. Bilhassa yürüttüğümüz kampanyalarla okula kavuşan kızlarımız, bugün hem ailelerinin hem milletimizin iftihar vesilesidir. 1 milyon 867 bin 859 insanımızın okuryazar olması ise ortak sevincimizdir. Her birini yürekten kutluyorum!" dedi.