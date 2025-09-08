İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı heyeti olarak atanan Gürsel Tekin’in bugün saat 12.00’de il binasına gitmesi bekleniyordu. Ancak dün geceden itibaren binada nöbet tutan partililer, Tekin’in girişini engellemek için toplandı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Gerilimin artmaması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşen Tekin, polis müdahalesi yaşanmaması adına il binasına gitmekten vazgeçti.

Gürsel Tekin'den vazgeçti iddialarına yanıt!

Gürsel Tekin ise T24'e yaptığı açıklamada polisin geri çekilmesinin ardından il binasına gireceğini ifade ederek; "Ben Sayın Valimizi ve Sayın İçişleri Bakanımızı arayarak kendilerine polis olan bir yere bu şekilde girmeyeceğimi belirttim. Bugün baba evimizde olacağız, herkesi çatlatacağız." dedi