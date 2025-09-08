Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Yapılan çalışma sonucunda sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 16'sı yurt dışı kaynaklı toplam 103 hesap tespit edildi. Gerçekleşen operasyon sonucunda 39 kişi hakkında işlem başlatılırken 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir" diye belirtildi.