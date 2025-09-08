Erciş ilçesinde, geçen cumartesi günü hafif ticari araçlarında otururken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Musa ile kardeşi Mehmet Demir, kaldırıldıkları Erciş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, silahlı saldırının yaşandığı Vanyolu Mahallesi'ndeki cadde bulunan Mobese kameralarının görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonrası olaya ilişkin 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA