Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, 3 Mayıs Türkçülük Gününü sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Karakoç'un 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı şöyle: "Türk milletinin birlik ve beraberlik günü olan 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyor, aziz vatanımız için emek veren tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.

3 Mayıs Türkçülük Günü Nedir?

Bu günün temeli, 3 Mayıs 1944’te yaşanan olaylara dayanır. O dönemde bazı aydınlar ve milliyetçiler, Türkçülük fikirlerini savundukları için yargılanmış ve tutuklanmıştır. Bu olaylar, Türk milliyetçileri arasında büyük yankı uyandırırken O günden sonra her yıl 3 Mayıs, Türkçülüğün ve Türk milletine bağlılığın simgesi haline gelmiştir.