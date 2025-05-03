Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı vesilesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Beton firma çalışanlarını işyerinde ziyaret etti. 1 Mayıs İşçi Bayramında alın teriyle çalışan personelin sorunlarını dinleyen ve çözüm arayan Başkan Çırpanoğlu, belediye için canla başla çalışan her personele minnettar olduklarını ifade etti.

"Ekmeğini taştan çıkaran"

Başkan Çırpanoğlu'nun konuya ilişkin cümleleri ise şöyle: "Zorlu görevleri gereği ekmeğini taştan çıkaran Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Beton firmamızın çalışanlarını bu anlamlı günde ziyaret ettik. Belediyemizde ve tüm kamu ile özel sektörlerde alın teriyle hayatı şekillendiren tüm emekçilere minnettarız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.