Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.53’te kaydedildi. Yerin 12.55 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-04
Saat:02:53:41 TSİ
Enlem:39.24 N
Boylam:28.94306 E
Derinlik:12.55 km
Detay:https://t.co/H0VREeIaQf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Haber Merkezi