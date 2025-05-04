Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, 4 Mayıs 2025 tarihinde saat 02.53’te kaydedildi. Yerin 12.55 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.