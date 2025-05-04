Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şengül Yılmaz yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp, Seyfettin Karaca’nın kullandığı 16 T 1255 plakalı taksiye çarptı. Kazada takside bulunan 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA