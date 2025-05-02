Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta bir röportaj vermişti. Cemil Önal'ın verdiği röportajdan dolayı öldürüldüğü ise hakkında çıkan iddialardan sadece biri. Önal verdiği demeçte, e linde Türkiye'den önemli isimlere ait kasetler olduğunu ve rüşvetle yargıya etki ettiklerini söylemişti.

Yeraltı dünyasının karanlık kişilerinden olduğu bilinen Sedat Peker'in ise Halil Falyalı ve Cemil Önal hakkında söyledikleri ise tekrar gündeme geldi.

Sedat Peker’in “Halil Falyalı'yı neden almıyorsunuz, onda kasetler var, herkesi çekmiş” şeklindeki ifadeleri ise akıllarda soru işareti yarattı.

Cemil Önal Öldürüldü mü? Sadece bir iddiadan mı ibaret?

Cemil Önal'ın Halil Falyalı'nın," Süleyman Soylu'ya 20 milyon dolar verdi" sözleri tekrar gündeme geldi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise kendisine yöneltilen iddalarla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı bilinenler arasında.

Cemil Önal öldürülmesi ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ölüm sebebinin nedeninin henüz bilinmemesi ise hakkındaki iddiaları güçlendirdi.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tanınan bir iş insanıydı. Özellikle turizm, kumarhane ve otelcilik sektörlerinde faaliyet gösteren Falyalı, Kıbrıs’ta kumar turizmiyle anılan isimler arasında yer alıyordu.

Kısa Biyografi:

Doğum yılı: 1967

Ölüm tarihi: 8 Şubat 2022

Meslek: İş insanı

Faaliyet alanları: Turizm, otelcilik, kumarhane işletmeciliği

Kariyeri:

Falyalı, Girne bölgesinde otel ve casino işletmeciliği yaparak servet kazanmıştı. Özellikle "Les Ambassadeurs Hotel & Casino" ile adı sıkça anıldı. Zaman zaman adının yasa dışı bahis, kara para aklama ve mafya ilişkileriyle anıldığı da oldu. Bu iddialar Türkiye ve KKTC kamuoyunda uzun süre gündemde kalmıştı.

Halil Falyalı Neden Öldü?

Halil Falyalı, 8 Şubat 2022’de Girne yakınlarında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Suikast, büyük yankı uyandırdı ve mafya-siyaset-ticaret ilişkilerinin yeniden tartışılmasına neden oldu. Olay sonrası hem KKTC’de hem Türkiye’de çeşitli operasyonlar ve soruşturmalar başlatıldı.

Halil Falyalı Hangi Otelin Sahibi?

Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) turizm ve kumarhane alanında öne çıkan tanınmış bir iş insanıydı. Girne'de yer alan beş yıldızlı Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak bilinen Falyalı, bu lüks tesisle KKTC'nin en seçkin otel ve casino unvanını kazandırdı.