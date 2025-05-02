Bir süredir dizi setinde yaşanan olumsuz gelişmeler Şakir Paşa Ailesi dizisinin akıbetini etkiledi. Sette çıkan yangınlar, bir set çalışanının hayatını kaybetmesi, RTÜK’ten gelen ardı ardına cezalar ve Şakir Paşa’nın torunları tarafından açılan davalar sonrası yapım büyük baskı altına girdi. Tüm bu gelişmelerin ardından, ünlü gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin sezon finalinin planlanandan önce yapıldığını açıkladı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SEZON FİNALİ DEĞİL, FİNAL YAPIYOR!

Daha önce 15. bölümde sezon finali yapacağı açıklanan Şakir Paşa Ailesi dizisi için izleyiciler sezon finaliyle ara verileceğini düşünüyordu. Ancak dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan gelen açıklama, hayranlarında hem üzüntü hemde şaşkınlık yarattı.. Üzümoğlu, yapımın sezon finali değil, doğrudan final yaparak ekranlara veda edeceğini belirtti.

Cevat Şakir Finali Doğruladı

Şakir Paşa Ailesi dizisinde "Cevat Şakir" karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, T24’e verdiği röportajda dizinin final yapacağını net bir şekilde açıkladı. Üzümoğlu’na yöneltilen, "Şakir Paşa Ailesi için final kararı alındı. Büyük umutlarla başlayan ama ciddi talihsizlikler yaşayan bir proje oldu. Bu deneyim sana ne kattı?" sorusuna verdiği yanıt, dizinin resmen sona ereceğini ortaya koydu.

Dizi setinde iki kere yangın çıkması, bir kişinin hayatını kaybetmesi, ve RTÜK ile yaşadığı problemlerin diziyi ve ekibi yıprattığı konuşuluyor.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, dizinin final kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. T24’e konuşan Üzümoğlu, projenin yaşadığı zorluklara ve aldığı son karara dair samimi ifadeler kullandı.

"Müthiş insanlarla müthiş bir hikaye anlatıyorduk" diyen Üzümoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Oyuncular, yazar, yönetmen, yapım; her anlamda hem işinin ehli, hem iyi insanlarla birlikteydik. Pek çok şanssızlığa ve ne yazık ki ahlaki bilince takıldı. Halbuki gerçek bir hikayeydi. Ve bence -hani boş verelim aile içindeki ahlaki meseleleri-, örnek olabilecek bir işti. Bir imparatorluğun bitip bir cumhuriyetin doğduğu coğrafyada bu kadar önemli kadın sanatçıların çıktığı bir ailenin hikayesini anlatıyorduk.

Hande Altaylı müthiş bir yazar. Ne yazık ki böyle sonuçlandı. Yangınlar atlatılır. Ama bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesi hepimiz için artık son nokta oldu ve bitirme kararı verildi."