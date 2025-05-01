EBRU APALAK

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması ve erken seçim talepleriyle başlatılan imza kampanyası bir ayı geride bıraktı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, başkentte toplam imza sayısının geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla 475 bine ulaştığını SONSÖZ’e açıkladı. Erkol, 5 Mayıs’tan itibaren imza sayısına ilişkin “Haftalık paylaşımda bulunacağız.” dedi.

15 GÜN ÖNCE 190 BİNDİ

“İmamoğlu’na Özgürlük” imza kampanyası başladıktan sonra Ankara’da iki haftada 190 bin kişi İmamoğlu’nun tahliye edilmesi için imza vermişti. Erkol, yurttaşlar ile sivil toplum kuruluşlarının topladığı imzaların bu sayıya dahil olmadığını belirtmişti. “Havaların düzelmesiyle birlikte bütün örgüt imza kampanyasına odaklanacak. Bu rakamın en az iki milyon olmasını hedefliyoruz.” demişti.

CHP’NİN HEDEFİ YAKLAŞIK 28 MİLYON İMZA

29 Mart’ta İstanbul Maltepe Mitingi’nde imza kampanyası başlatan CHP, kampanyayla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs 2023 tarihindeki seçimde aldığı 27,73 milyon oy kadar imza toplamayı hedefliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, Samsun’da 13 Nisan’da düzenledikleri “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde kampanyada 10 milyon imza barajının aşıldığını duyurmuştu.