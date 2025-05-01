Abbas SATIR

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde "Türk Hukukunda Çocuk" başlıklı bir sempozyum düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Çocukları sağlıklı, bilgili yetiştirmeyen, onları korumayan toplumların geleceği olmaz" dedi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımız geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin tarihi ve insanlık görevidir. Çocukları sağlıklı, bilgili yetiştirmeyen, onları korumayan toplumların geleceği olmaz.”

ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN KATILDI

Sempozyuma; üniversite yönetimi, çok sayıda akademisyen, hukukçu, öğrenci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve yüksek yargı organlarının temsilcileri katıldı. Etkinlikte, kamu ve özel hukuk alanlarında çocuklara yönelik düzenlemeler, mevcut hukuki yapılar ve çözüm önerileri ayrıntılı biçimde ele alındı.

Konferans kapsamında “Aile ve Toplum İçinde Çocuk”, “Tarihsel ve Felsefi Bağlamda Çocuk Hakları”, “Türk Hukukunda Çocuk” ve “Türk Medeni Hukukunda Çocuk” gibi başlıklarda çok sayıda akademik bildiri sunuldu.

“ÇOCUK TOPLUMUN GELECEĞİDİR”

Sempozyum sonunda yapılan değerlendirmelerde öne çıkan ortak görüş ise dikkat çekiciydi:

“Çocuk, bir toplumun geleceğidir. Kadınlar için kamu ve özel hukukta sağlanmaya çalışılan koruma, çocuklar açısından da güçlendirilmelidir. Çocukların bakımı, eğitimi ve korunması için daha etkili ve hızlı uygulamalar geliştirilmelidir. Ayrıca, idari yapılanmanın tek çatı altında toplanması ve koordinasyonun artırılması gereklidir.”

Çocuğa karşı işlenen suçlar ve suça sürüklenen çocukların korunması ve rehabilitasyonu ise sempozyumun öncelikli gündem başlıklarından biri oldu.