Konserde, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ve Genel Başkan Yardımcıları; Ömer Ağa Kurt ve Serpil Yıldırım’ın yanı sıra, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Başkanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda dernek üyesi ve türkü sever yer aldı. Salonun tamamen dolduğu gece, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Türkülerle Duygusal Bir Yolculuk

Cumhuriyet Korosu’nun performansı, dinleyicileri türkülerin derin anlamlarıyla buluşturarak unutulmaz bir deneyim yaşattı. “Türkülerde Sevda Öyküleri” temalı konser, katılımcılara halk müziğinin en güzel örneklerinden oluşan bir repertuar sundu. Koro, solistleri Emel Koç'un da etkileyici yorumlarıyla, geceyi müzikseverler için eşsiz bir etkinlik haline getirdi.

Büyük Takdir Topladı

Konser boyunca sergilenen yüksek performans, dinleyicilerden tam not aldı. Salonu dolduran türkü severler, konserin ardından koro üyelerini ve şef Serdar Yasun’u ayakta alkışladı. Katılımcılar, organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını dilediklerini belirtti.

Cumhuriyet Korosu, bu anlamlı gecede müzikle birleştirdiği sevda öyküleriyle, müzikseverlere unutulmaz bir akşam sundu.