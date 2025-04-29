Andriy Lunin, son dönemde özellikle Real Madrid'deki çıkışı ve Galatasaray ile anılmasıyla gündemde olan genç ve yetenekli bir kalecidir. Bu içerikte Lunin kimdir, mevki, piyasa değeri, kaç yaşında, performansı ve oynadığı takımlar gibi futbolseverlerin sıkça sorduğu tüm sorulara yanıt veriyoruz. Kariyerine Ukrayna’da başlayan Lunin’in Avrupa’daki yükseliş hikayesi futbol dünyasında dikkatle takip ediliyor.

Lunin kimdir?

Andriy Lunin, 11 Şubat 1999 doğumludur ve Ukrayna’nın doğusunda yer alan Krasnohrad şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola henüz çocuk yaşlarda başlayan Lunin’in profesyonel kariyeri kısa sürede ivme kazanmış ve onu Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden biri olan Real Madrid’e kadar taşımıştır.

Genç yaşına rağmen büyük kulüplerde edindiği tecrübe ile ön plana çıkan Lunin, gerek fiziksel özellikleri gerekse oyunu okuma becerisi ile kalecilik mevkisinde güçlü bir profil çizmektedir.

Lunin kaç yaşında?

Andriy Lunin, 11 Şubat 1999 doğumlu olup şu an 26 yaşındadır. Kalecilik kariyeri açısından en verimli yaşlara adım atan Lunin, gençliğini deneyimle birleştiren bir isim olarak öne çıkmaktadır.

Lunin'in mevkii nedir?

Lunin’in doğal pozisyonu kaleciliktir. Modern kalecilik anlayışını benimseyen bir futbolcu olarak sadece kalede duran değil, aynı zamanda savunma arkasına atılan topları süpüren, pas oyununa katılan ve oyunu geriden kurabilen bir file bekçisidir. Refleksleri, pozisyon alışı ve penaltı kurtarışlarıyla da dikkat çeker.

Lunin'in piyasa değeri ne kadar?

2025 itibariyle Lunin’in güncel piyasa değeri yaklaşık 16 milyon euro civarındadır. Real Madrid’de zaman zaman ilk kaleci olarak sahaya çıkması, UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga’da forma giymesi, değerini istikrarlı şekilde artırmaktadır.

Lunin’in Galatasaray ile adının anılması da piyasa değerini ve transfer potansiyelini bir kez daha gündeme taşımıştır.

Lunin'in performansı nasıl?

Lunin’in performansı her geçen sezon daha da yükselmektedir. Real Madrid formasını giydiği maçlarda özellikle Thibaut Courtois’nın sakatlığı döneminde gösterdiği üstün performans ile dikkat çekmiştir.

2023-2024 sezonunda Real Madrid formasıyla 18 maça çıkan Lunin, bu maçların 9’unda kalesini gole kapamıştır.

Ortalama kurtarış yüzdesi: %76

Penaltı kurtarma oranı: %42 ile Avrupa’nın elit kalecileri arasında gösterilmektedir.

Genç yaşına rağmen baskı altında sergilediği soğukkanlı oyun, onun büyük maçlarda güven veren bir kaleci olduğunu ortaya koyuyor.

Lunin hangi takımlarda oynadı?

Lunin’in futbol yolculuğu Ukrayna’da başladı ve ardından Avrupa’ya uzandı. İşte oynadığı takımlar ve performansı:

Metalist Kharkiv (altyapı)

Futbola başladığı ilk kulüp. Burada temel kalecilik eğitimini aldı.

Dnipro (2016–2017)

Profesyonel kariyerine burada başladı. 22 lig maçında forma giydi.

Zorya Luhansk (2017–2018)

29 lig maçına çıktı ve Avrupa’nın dikkatini çekti.

Real Madrid (2018–günümüz)

Dünyaca ünlü kulübe transfer oldu. 2020’den itibaren zaman zaman A takımda forma giymeye başladı.

Leganés (2018–2019, kiralık)

5 lig maçında kaleyi devraldı.

Valladolid (2019–2020, kiralık)

Beklentilerin altında bir dönem geçirdi, 2 maçta forma giydi.

Oviedo (2020, kiralık)

20 maçta forma giydi ve dikkat çekici performanslar sergiledi.

Tüm kariyeri boyunca şu ana kadar toplamda 86 profesyonel lig maçında forma giydi, bu da genç yaşına rağmen önemli bir tecrübe anlamına geliyor.

Lunin'in milli takım kariyeri

Lunin, Ukrayna milli takımında da çeşitli yaş gruplarında forma giydi. Özellikle U-20 takımıyla 2019 FIFA U-20 Dünya Kupası’nı kazanması kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu.

Ukrayna A Milli Takımı ile şu ana kadar 6 kez sahaya çıktı.

Gelecekte Ukrayna'nın 1 numaralı kalecisi olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Lunin Galatasaray’a transfer olacak mı?

Son haftalarda basında sıkça çıkan haberlere göre Lunin ile Galatasaray arasında bir transfer ihtimali söz konusu. Sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera’nın yerine uzun vadeli bir çözüm arayışında ve Lunin bu anlamda ideal bir aday olarak gösteriliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da hem oyuncunun yaşı hem de performansı dikkate alındığında, Galatasaray’ın bu transfer için ciddi girişimlerde bulunması bekleniyor.