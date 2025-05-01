Edirne’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Emek ve Meslek Örgütleri 1 Mayıs Platformu'nun düzenlediği yürüyüşle başladı. Yaklaşık 1200 kişilik grup, Atatürk Bulvarı’ndan Saraçlar Caddesi’ne kadar sloganlar ve dövizlerle yürüdü. CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da korteje eşlik etti. Saraçlar Caddesi’ndeki kutlamalarda DİSK ve Türk-İş adına yapılan açıklamalarda, iş cinayetleri ve çocuk işçiliğine dikkat çekildi. Açıklamada, 2024 yılı içinde 1.897 işçinin hayatını kaybettiği ve çocuk işçiliğin arttığı vurgulandı.

Keşan’da 14 Yıl Aradan Sonra İlk 1 Mayıs Kutlaması

Edirne’nin Keşan ilçesinde 14 yıl sonra ilk kez 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen miting, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. DİSK Genel-İş Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, yaptığı konuşmada Taksim’in simgesel önemine dikkat çekerken, emekçilerin hak mücadelesini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı. Miting, müzikal dinleti ile sona erdi.

Çorlu’da 1 Mayıs Halaylarla Kutlandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kutlamalar, şehitlik yanından başlayan yürüyüşle start aldı. CHP Tekirdağ milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı yürüyüş, Atatürk Meydanı’nda yapılan konuşmalar ve halaylarla devam etti. Katılımcıların pankartları polis tarafından kontrol edilerek alana alındı.

Lüleburgaz’da Meydanlar Dolu, Talepler Yüksek Sesle Dile Getirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1 Mayıs kutlamaları, Kongre Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yeni Tören Alanı’ndan başlayan yürüyüş sonrası meydanda toplanan kalabalık, emek temelli konuşmalarla taleplerini dile getirdi. Tümbel-Sen, Petrol-İş, Kristal-İş gibi sendikaların temsilcileri alanda konuşma yaptı.