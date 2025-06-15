Halk TV'de görev yapan gazeteci Çağrı Sarı, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’nun talimatıyla işine son verildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işten çıkarılma sürecinin yalnızca 24 saat içinde tamamlandığını, kendisine sözlü olarak "küçülme" gerekçesi sunulmasına rağmen, resmi çıkış kodunun Kod 4 (işveren tarafından haklı neden belirtilmeden yapılan fesih) olduğunu ifade etti.

Sarı, bu çıkış biçiminin sektörde sık rastlanmadığını ve gerçek gerekçenin kendisiyle paylaşılmadığını vurguladı. “Neden atıldım?” sorusunun yanıtını alamadığını ifade eden Sarı, medya camiasındaki deneyimi ve aldığı destek mesajlarının, profesyonel davranışlarıyla ilgili bir sorunun olmadığını kanıtladığını söyledi.

“Yaklaşık 20 yıllık meslek hayatımda, medyadaki küçülmelerin böyle olmadığını gördüm,” diyen Sarı, yaşanan süreci bir “polisiye filmine” benzetti. Özellikle birlikte çalıştığı Suat Toktaş, Mustafa Yalnız, reji ve muhabir arkadaşlarına teşekkür eden Sarı, en çok emek verdiği program olan Kırmızı Çizgiye de veda etti.

Açıklamasını umutlu bir notla bitiren Sarı, “Neyse… yol uzun, gençliğimiz var, şimdi kolları sıvama zamanı,” diyerek meslek hayatına kaldığı yerden devam edeceğinin sinyalini verdi.