TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Başkanlığı’nda bugün 11. Toplantısını yapan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu gergin başladı.

Bugünkü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, toplantısına "Medrese Alimleri Vakfı” ve “İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği” yöneticileri, Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri de katıldı.

İlk sözü alan ‘İslami Tebliğ Derneği’nin yöneticileri ve domuz bağı cinayeti ilgili ceza alan Enver Kılıçaslan’ın konuşma yapmasına MHP ve DEM’li Milletvekilleri karşı çıktı. AKP Milletvekilleri ile DEM’li üyeler arasında set tartışmalar oldu.

Komisyonu DEM’li üyeler terk ederken bir çok CHP’li üyelerinin girmediği görüldü.

OLAY NASIL BAŞLADI

Alimler ve Medreseler Birliği Başkanı Mehmet Beşir konuşmasında geçmişte yaşanan olayları anlatmaya başlayınca ilk tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Yıldız, 'Seni buraya davet ettik, askere, polise hakaret et diye çağırmadık' diyerek tepki gösterdi. DEM Parti'den Saruhan Orunç 'Rezalet bir şey bu anlattıklarınız, siz kandan besleniyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

KURTULMUŞ ORTAMI YUMUŞATMAK İSTEDİ

DEM Partililer komisyonu terk etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da, bu süreçte sakinleştirmeye çalıştırdı Komisyonda tansiyon yükseldi. Kurtulmuş, 'Bakın buraya şehit ve gazi ailelerini de çağırdık. Bakın onlar kullandıkları dil ve üslup ile olabildiğince sürece katkı vermeye çalıştı. Lütfen siz de süreci bu şekilde yorumlamaya çalışın' diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı. Mehmet Beşir Şimşek'in kullandığı cümleler çok ağır ifadeler içerdiği için partilerin neredeyse tamamında tepkiyle karşılaştık." diye konuştu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş komisyona 15 dakika ara vermek zorunda kaldı.