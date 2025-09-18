Kadınlar 72 kilo kategorisinde mindere çıkan Nesrin Baş, şampiyonada başarılı bir performans sergiledi. İlk olarak Slovakyalı rakibi Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Romanyalı Alexandra N. Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde ise Çinli Zelu Li ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 9-6 mağlup ederek finale yükseldi. Büyük heyecana sahne olan finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Nesrin Baş, 5-0 geriye düştüğü mücadelede rakibine tuş olarak altın madalya şansını kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Türkiye adına önemli bir başarıya imza atan Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda en genç dünya ikincisi olmayı başardı.