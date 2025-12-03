3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte görme, yürüme ve zihinsel engelli özel çocuklar, tiyatro ve müzik dinletisiyle sahne aldı. Fatih Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda çocuklar ‘Ali Baba ve 40 Haramiler’ adlı tiyatro oyununu sahneledi. Etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, özel çocuklar, aileleri ve davetliler katıldı. Programın sonunda Turan, sahne alan özel çocukları tek tek kutlayarak sertifikalarını verdi.

‘ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK OKUL PROJESİ HAYATA GEÇİRİYORUZ’

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Fatih’te, İstanbul’da çok az ilçede örneği bulunan tamamen özel gereksinimli çocuklara yönelik büyük bir okul projesi hayata geçiriyoruz. Ayvansaray’da, 21 yaşına kadar tüm özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim alabileceği modern bir okul inşa edeceğiz. Projemizi tamamladık, finansmanı sağladık. Çok yakında ihalesine çıkıldığını göreceksiniz. Bu okul, sadece özel gereksinimli çocuklarımız için planlandı. 21 yaşına kadar kesintisiz eğitim imkanı sunacak. Ayvansaray’da, eski Alparslan Meslek Lisesi’nin bulunduğu alan ve yanında yapılan yeni kamulaştırmayla geniş bir eğitim kampüsü oluşturuyoruz. Hep birlikte bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu vesileyle burada bulunan tüm velilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Özel çocuklarımız için büyük fedakarlık gösteriyorlar. Kendi hayatlarından çok evlatlarının ihtiyaçlarına odaklanıyorlar. Biz de onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.