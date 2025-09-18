Özel, yerel seçimlerde Türkiye İttifakı çağrısı ile hareket ettiklerini belirterek, “Siyasi partilerin resmen yer almadığı, ülkesine bağlı, kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine saygılı her görüşten insanın aday olduğu ve destek verdiği bir birliktelik oluşturduk. Bu sayede birçok belediyeyi kazandık” dedi.

CHP lideri, davadaki suçlamalara tepki göstererek, “Türklerin ve Kürtlerin bir arada belediye meclislerine seçilmesini suç sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Oysa bu durum bir suç değil, demokrasinin tecellisi, temsilde adaletin sağlanması ve toplumsal barışın en önemli teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Demokrasimizin Karanlık Yüzü: Yassıada Mahkemeleri
Özel, İstanbul’da görülen davada tahliye kararlarının çıkmamasını eleştirerek, “Bir yandan barış deyip diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir. Bu dava, birlikte yaşama ve birlikte siyaset yapma irademizi hedef almaktadır. Bu dava Türkiye için bir utançtır” açıklamasını yaptı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar