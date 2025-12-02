CHP Ankara İl Başkanlığı, partinin 39. Olağan Kurultayı’nın ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak kurultayın “büyük bir heyecan ve coşkuyla” tamamlandığını ifade etti. Açıklamada, kurultay açılışında yaptığı konuşma ve delegelerden aldığı tam destekle yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel tebrik edildi.

Açıklamada, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu'na seçilen isimler de kutlanarak yeni dönemde başarı dilekleri iletildi. Ankara İl Örgütü, Özel’in liderliğinde başlayan “iktidar yolculuğunda” yanında olacaklarını vurguladı.

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde başlayan iktidar yolculuğundaki mücadele sürecinde asla yalnız olmayacağının, Ankara İl Örgütü olarak arkasında ve yanında yer alacağımızın altını önemle çiziyoruz” denilen açıklamada, önümüzdeki ilk seçimde iktidar olunacağı ifadelerine yer verildi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, 39. Kurultay’ın, “partinin en üst organından taşradaki tüm özverili yol arkadaşlarına kadar bir iktidar provası niteliği taşıdığı” değerlendirmesinde bulundu ve kurultay sürecine katkı sağlayan tüm partililere teşekkür etti.