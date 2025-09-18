Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi, müstehcenlik suçunu düzenliyor. Bakanlığın suç duyurusunun gerekçesiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Son dönemde şarkılarıyla gündemde olan Mabel Matiz hakkında açılan bu dava süreci, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuya ilişkin yeni gelişmelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanması bekleniyor.

