İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kalan Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Soruşturma sürecinde bir süre cezaevinde kalan Yıldız, etkin pişmanlık çerçevesinde verdiği ifadeler sonrasında tahliye edilmişti. Yıldız’ın ifadesinde, İBB bünyesindeki mali süreçlerin Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi ve yönlendirmesiyle yürütüldüğünü, ayrıca ihalelerin ağırlıklı olarak Beylikdüzü kökenli şirketlere verildiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Bu açıklamalarının ardından hakkında uygulanan ev hapsi kararı kaldırıldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Ertan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi ile olan siyasi bağını sonlandırdığını kamuoyuna açıkladı.