Tokat’ta Niksar-Reşadiye karayolu Akıncı Köyü mevkisinde meydana gelen kazada, bir otomobilin kaygan yolda kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu yaralananlara müdahale eden polis ekibine başka bir araç çarptı.

İlk kazada, Resul Demir yönetimindeki 34 LM 527 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Sürücü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza yerine intikal eden polis ve sağlık ekiplerinin bulunduğu araca, Garip Kızılbulak yönetimindeki 55 VE 100 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpma sonucunda 2 polis memuru, sürücü Garip Kızılbulak ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

Toplamda 8 yaralı, Niksar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri soruşturma başlattı.