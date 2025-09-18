ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Chequers’ta ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, İngiltere ve ABD’nin “insanlık tarihinde herhangi iki ülkeden daha fazla iyilik yaptığını” belirterek, iki ülkenin dostluğunu vurguladı.

Trump, İngiltere’nin ABD’nin “tarihi ticaret anlaşması” yaptığı ilk ülke olmasının bu bağın nedeni olduğunu ekledi. Göreve geldiği dönemde “çözülemeyen” yedi savaşı çözdüğünü söyleyen Trump, Ukrayna’daki savaşın sona ermesinin en kolay olacağını düşündüğünü ancak bunun nedenini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisine bağladığını açıkladı:

“Ancak Putin beni hayal kırıklığına uğrattı.”

Trump, ayrıca Gazze’deki savaşın sona ermesini istediğini belirterek, rehinelerin geri dönmesinin önemine dikkat çekti:

“Bu kesinlikle yardımcı olur, ama rehinelerin geri dönmesi gerekiyor. Ve onların parça parça geri dönmesini istemiyorum.”

Trump, İngiltere ve ABD’nin “eşsiz” bir ilişkiye sahip olduğunu vurguladı ve konuşmasını Starmer’a “yaptığı harika iş” için teşekkür ederek tamamladı.

Başbakan Keir Starmer de Trump’ı Chequers’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve İngiltere ile ABD arasındaki eşsiz bağın artık çok daha ileri düzeye taşındığını ifade etti. Starmer, yeni anlaşmanın bilim ve teknoloji alanındaki ortak statüyü pekiştirdiğini ekledi.

Starmer, Orta Doğu’daki insani felakete dikkat çekerek, Hamas’ı Filistin’in gelecekteki yönetiminde yer alamayacak bir terör örgütü olarak tanımladı ve Filistin Devleti’nin tanınmasının zamanlamasının Trump’ın ziyaretiyle ilgisi olmadığını vurguladı:

“Hem biz hem de ABD elimizden gelen en iyi şekilde daha iyi bir çözüm bulmak istiyoruz.”

Ukrayna konusunda Starmer, Putin’in “gerçek yüzünü” gösterdiğini belirtti ve Rusya üzerinde daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Trump’ın barış anlaşmasına destek vereceğini ekledi.