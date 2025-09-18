EBRU APALAK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), bugün Genel Merkez’de "Emek Düşmanı Orta Vadeli Program’a (OVP) Karşı Çare Birleşik Mücadele!" başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz konuştu. Yılmaz, Türkiye’de her beş kişiden dördünün geçim mücadelesi verdiğini söyledi. “İktidar OVP ile milyonlarca işçiye, emekçiye, dar gelirli yurttaşa ‘Maaşlarınızı, ücretlerinizi, reel gelirinizi daha da eritecek, yoksulluğunuzu artıracağız’ demektedir” ifadelerini kullandı.

KAYITLI ÇALIŞAN 32 MİLYON 500 BİN KİŞİNİN EN AZ 16 MİLYONU AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Ücretlerin açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığını vurguladı. Büro Emekçileri Sendikaları Araştırma Merkezi’nin verilerine atıf yaparak, “Eylül 2025 itibarıyla açlık sınırı 37 bin TL’ye, yoksulluk sınırı ise 90 bin TL’ye çıkmıştır” dedi. Türkiye’de kayıtlı çalışan 32 milyon 500 bin kişiden en az 16 milyonunun (her iki kişiden biri) açlık sınırının altında kalan 22 bin 104 TL olan asgari ücretle çalıştığını kaydetti.

TES 14 YIL ÖNCE “HEDEF 2023” PROGRAMINDAYDI

Yılmaz, OVP’nin öngördüğü Otomatik Katılım Sistemi’nin işverenlerin katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi”ne (TES) de tepki gösterdi. TES’in ilk kez 2011’de AKP’nin hazırladığı “Hedef 2023” programında yer aldığını hatırlattı. Söz konusu sistemin emeklilere “ikinci maaş” değil, “harçlık” sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

“TES önce mevcut emeklilik sisteminin tıkandığının ve emekli aylıklarının sefalet düzeyinde olduğunun itirafıdır. Hedef, kamusal emeklilik sistemini daha da zayıflatmaktır. Hedef, işçilerin kıdem tazminatı, kamu emekçilerinin emekli ikramiyesidir.”

“EMEKÇİLER YARIM İŞ-YARIM ÜCRET DAYATMASIYLA KARŞI KARŞIYA”

Yılmaz, işsizlik ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılmasına yönelik planlara da dikkat çekti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin Temmuz 2025 Raporu’na değinerek, zamana bağlı eksik istihdam edilen kişi sayısının beş milyonu aştığını söyledi.

İktidarın, OVP’de öngördüğü ‘güvenceli esneklik’ modeli ile güvencesizliği “kalıcı hâle getirmeyi” hedeflediğini öne sürdü:

“İşçiler, emekçiler tam zamanlı ve insanca ücretli istihdam yerine, yarım iş-yarım ücret dayatmasıyla karşı karşıya bırakılıyor. OVP, ‘güvenceli esneklik’ adı altında yarım iş-yarım ücret dayatmasını kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Bu program işçiler, emekçiler için üç yıl ilerisi değil, 200 yıl gerisinin dayatılmasıdır.”

Tüm emekçilere “Gelin; insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için emek için bütçe, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim” diye seslenerek mücadeleye çağırdı.

2026-2028 dönemini kapsayan OVP 7 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

OVP’den harcamalarda etkinliğin, tasarrufun artırılması, çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi, özelleştirme gelirlerinin artırılması gibi başlıklar kamuoyuna yansıdı.