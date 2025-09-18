Depremin merkez üssünün Pasifik Okyanusu’nda, Kamçatka kıyılarına yakın bir noktada olduğu aktarıldı. Şiddetli sarsıntının ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, henüz herhangi bir can kaybı veya maddi hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, Kamçatka bölgesinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve sık sık büyük depremlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatıyor. 7.5 büyüklüğündeki bu deprem, bölgedeki son yılların en güçlü sarsıntılarından biri olarak kayıtlara geçti.