TSİ 22.00’de Frankfurt Arena’da oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetti. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Eintracht Frankfurt, 37. dakikada Davinson Sanchez’in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Alman temsilcisi, 45+2’de Can Uzun ve 45+4’te Jonathan Burkardt’ın golleriyle devreye 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Frankfurt, 66. dakikada Jonathan Burkardt ve 75. dakikada Ansgar Knauff’un golleriyle farkı açtı. Karşılaşma Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray sonucu ile sona erdi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi serüveni

Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu farklı yenilgiyle Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yaptı. Teknik heyetin ve oyuncuların önümüzdeki maçlarda nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu oldu.