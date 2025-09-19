TSİ 22.00’de Frankfurt Arena’da oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida yönetti. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 8. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Eintracht Frankfurt, 37. dakikada Davinson Sanchez’in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Alman temsilcisi, 45+2’de Can Uzun ve 45+4’te Jonathan Burkardt’ın golleriyle devreye 3-1 önde girdi.

"Trabzon deplasmanından galip dönmek istiyoruz"
"Trabzon deplasmanından galip dönmek istiyoruz"
İçeriği Görüntüle

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Frankfurt, 66. dakikada Jonathan Burkardt ve 75. dakikada Ansgar Knauff’un golleriyle farkı açtı. Karşılaşma Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray sonucu ile sona erdi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi serüveni

Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu farklı yenilgiyle Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yaptı. Teknik heyetin ve oyuncuların önümüzdeki maçlarda nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu oldu.

Kaynak: DHA