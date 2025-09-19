LİSANS SATIN ALINACAKTIR

Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1502273

İdarenin

Adı : DSİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 PK:06530 ÇANKAYA/ANKARA

Telefon numarası : 03124545400

İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İhalenin

Tarih ve Saati : 10.10.2025 - 10:00

Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

İhale konusu mal alımının

Adı : Microsoft Kurumsal Lisans Anlaşması İşi

Niteliği, türü ve miktarı : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için gerekli olan 287 adet Microsoft lisansı ve lisans kullanım haklarının, güncel olan en son sürümlerinin temini ve ihale kapsamında sağlanacak ürünler ile birlikte gelen Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) hizmetinin satın alınması işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Yapılacağı/teslim edileceği yer : DSİ Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Süresi/teslim tarihi : 15 takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.

İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip

Katılım ve yeterlik kriterleri:

Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

Teklif mektubu.

Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Ticaret Odası Kayıt Belgesi

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır:

Yetkili Satıcı Belgesi

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.