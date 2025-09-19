MKE Ankaragücü, Ankara Gece Dönercisi ile reklam ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iş birliği kapsamında Ankara Gece Dönercisi’nin kulübe loca ve saha reklamıyla destek olduğu belirtildi. Ayrıca özel olarak hazırlanan “Ankaragücü Menüsü”nden yapılacak her satış için 25 TL’nin kulübe aktarılacağı bildirildi.

Açıklamada, katkılarından dolayı Ankara Gece Dönercisi’ne teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi