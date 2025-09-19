MKE Ankaragücü, Ankara Gece Dönercisi ile reklam ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iş birliği kapsamında Ankara Gece Dönercisi’nin kulübe loca ve saha reklamıyla destek olduğu belirtildi. Ayrıca özel olarak hazırlanan “Ankaragücü Menüsü”nden yapılacak her satış için 25 TL’nin kulübe aktarılacağı bildirildi.

Açıklamada, katkılarından dolayı Ankara Gece Dönercisi’ne teşekkür edildi.

🤝 Kulübümüz ile Ankara’nın markası Ankara Gece Dönercisi arasında reklam ve iş birliği anlaşması yapılmıştır.



Ankara Gece Dönercisi, kulübümüze loca ve saha reklamı alarak destek olmuştur. Ayrıca özel olarak hazırlanan “Ankaragücü Menüsü” ile kalıcı gelir modeli… pic.twitter.com/hzZYbgQujh — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) September 18, 2025