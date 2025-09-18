Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, İlbank Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen “Binalarda Enerji Verimliliği Eğitimi” programına katıldı. Etkinlikte Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı da yer aldı. Enerji tasarrufu, sürdürülebilir kentleşme ve iklim değişikliğiyle mücadelede tesis yönetimlerinin üstlendiği rolün ele alındığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Suver, sivil toplum kuruluşlarının sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın önemli bir parçası olduğunu vurguladı. STK’ların kamu yönetimiyle uyumlu çalışmasının toplumsal bütünleşmeye katkı sağladığını belirten Suver, dernek başkanı Suat Sandalcı ve yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mahalle kültürünün günümüz yaşam alanlarına farklı bir biçimde yansıdığını söyleyen Suver, değişen ihtiyaç ve beklentilere rağmen komşuluk ruhunun korunması gerektiğini ifade etti. Site yönetimlerinin yalnızca teknik bir süreç olmadığını dile getiren Suver, bu anlayışın insani değerler ve ihtiyaçlara dayalı bir bakış açısıyla sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

