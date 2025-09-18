Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’nda çekilen ve sosyal medyada yayılan bazı görüntü ve iddialarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir.”

Bakan Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından olaya dair açıklamada bulundu:

“Yurtlarımızı yeni döneme hazırlamaya başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz gençlerimiz için çalıştık. Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak.”

Bakanlık yetkilileri, yurtlardaki güvenliğin sağlanması ve öğrencilerin haklarının korunması konusunda tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.