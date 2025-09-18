Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ, “İç ve Dış Siyasi Gündeme İlişkin” yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti:

Mücadelelerin daha çetin, sarsıntıların daha derin olduğu bugünkü dünya tablosunun çok sancılı bir döneminde hakkın ve hakikatin tarafında yer almak her namus insanın temel amacı olmalıdır.

Adalet ve ahlakın ilkelerinde birleşenler, inanç ve merhametin izinde yürüyenler her zaman hıyanet ve zulüm perdesini yırtmaya mahir ve muktedirdir.

Bahçeli, Gazze’deki insani felaket ve İsrail’in saldırgan tutumuna dikkati çekerek,

“Gazze’de masum bir halkın imha ve itlaf süreci vahşetin akılları ihlal eden her türlü yol ve yönetimiyle ilerletilmektedir.”

“Gazze Şeridi 712 gündür ateş ve saldırı altındadır.”

ifadelerini kullandı.

Açıklamada İsrail’in bölgesel tehditleri ve küresel işbirlikleri eleştirildi:

“İsrail sadece Filistin halkına değil, bölge ülkelerine ve dünya genelindeki suçsuz günahsız insanlara da musallat olmuş, vahim ölçüde melanet ve musibet odağı haline gelmiştir.”

Bahçeli, uluslararası toplumun ve İslam dünyasının Filistin meselesine sahip çıkması gerektiğini vurguladı:

“En başta Körfez ülkeleri olmak üzere bütün İslam âlemi Filistin davasına önşartsız sahip çıkarak günbegün derinleşen soykırım vahşetine somut, sonuç odaklı ve ikna edici politikalarla cephe açmalıdır.”

Kudüs’ün manevi ve tarihsel önemine dikkat çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Kudüs Harem-i Şerif’tir. Kudüs Miracımızın onurudur. Kudüs ilk Kıblemizin şeref payesidir. Kudüs İslam’dır, iftihardır, itibardır, iradedir, iffettir. Kudüs vatan, Kudüs vicdan, Kudüs ecdat, Kudüs hepimizin namusudur.”

Bahçeli ayrıca bölgesel işbirliği ve Türkiye’nin stratejik hamlelerine dair:

“Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek ‘TRÇ’ ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.”

Açıklamada Türkiye’nin milli birlik ve güvenlik hedefleri de vurgulandı:

“Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir. Türk Devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, terörsüz Türkiye hedefiyle tescillenecektir. Hiçbir muhasım güç ve zihniyet bu mukadder tarih akışına engel olamayacaktır.”