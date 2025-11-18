30 Yaş Altı Gençler İçin TOKİ Başvurusunda Kritik Şart: “Anne-Babanın Üzerine Kayıtlı Ev”

TOKİ’nin 2025 yılında hayata geçirdiği “500 Bin Sosyal Konut Projesi”, genç nüfus için açılan özel kontenjan ile büyük ilgi topluyor. Ancak “18-30 yaş aralığındaki gençler” için başvuruda önemli bir mülkiyet şartı bulunuyor: gençlerin anne veya babası üzerine tapuda konut kayıtlıysa, bu kategoriden başvuru yapamamaları bekleniyor.

Başvuru Şartı Ne Diyor?

Projeye genç kategorisinden başvuru yapacak adayların, 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. En dikkat çekici şartlardan biri: anne ve babanın adına tapuda konut kayıtlı olmamalı. Yani, başvuru sahibinin ebeveynlerinin konut sahibi olması, genç kategorisinden başvuru için engel teşkil ediyor.

Bunun yanı sıra başvuru sahibinin kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına da tapuda kayıtlı konutu olmaması şartı getiriliyor.

Ayrıca “daha önce TOKİ’den konut satın almamış ya da TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak” gibi ek kriterler de var.

İkamet şartı da bulunuyor: Genç başvuru sahiplerinin, başvuru yapılacak ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması veya o ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.

Aylık hane halkı geliri sınırı da var: İstanbul için en fazla 145.000 TL, diğer iller için ise 127.000 TL net gelir sınırı belirlenmiş.

1. Proje ve Kampanya Hakkında Genel Bilgi

2025 yılında TOKİ, “500 Bin Sosyal Konut Projesi” ile büyük bir konut seferberliğine imza atıyor. Bu proje kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek ve başvurular, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla e-Devlet ile bankalar aracılığıyla alınacak.

Bu kampanya, TOKİ’nin sosyal konut konusundaki en kapsamlı hamlelerinden biri olarak görülüyor.



2. 2025 TOKİ Başvuru Tarihleri ve Süreci

Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular hem e-Devlet üzerinden hem de bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla alınacak.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” imzalanması gerekiyor.

Başvuru bedeli: 5.000 TL olarak belirlenmiş.

Başvuru esnasında hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabiliyor.



3. Başvuru Şartları: Kimler Yararlanabilir?

Başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken temel şartlar şunlar:

T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının tapuda kayıtlı bir konutu olmaması gerekiyor.

Daha önce TOKİ’den konut almamış olmak da şartlar arasında.

Başvuru sadece hane halkı adına bir kez, birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılıyor.



4. Konut Tipleri, Peşinat ve Ödeme Planı

Projede sunulan konut tipleri temel olarak 1+1 ve 2+1 sosyal konutlar.

Bazı projelerde %10 peşinat ve 180 aya kadar vade seçenekleri mevcut.

Taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonra başlatılıyor; taksit miktarı her 6 ayda bir (Ocak ve Temmuz) memur maaş artış oranına göre yeniden değerlendirilebiliyor.

Peşinat üzerinden %0,5 banka komisyonu ve BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) tahsil edilecek.

Alıcılar istedikleri takdirde peşinat bedelinin %1’i “ek peşinat” olarak verebilir ve vadesiz veya vadeli ödeme planı oluşturabilir.

5. Kura ve Hak Sahibi Seçimi Süreci

Başvuru sayısı konut sayısından fazla olursa, noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi sonrası hak kazanan kişiler, konutlarını peşinat bedelinden başvuru bedelini düşerek seçip alabilecek.

Sözleşme imzalama tarihleri projeye ve kura sonuçlarına göre belirleniyor; ilan edilen takvime göre banka şubelerinde sözleşme imzalama işlemi yapılacak.

Kurasız başvuru durumu da mümkün: Eğer konut sayısından az başvuru olursa, başvuru sırası esas alınarak konut seçimi yapılabilecek.

6. Teslimat Süreci ve Konut Devir / Kira Hakkı

Bazı projelerde konut teslim süresi 36 ay olarak belirlenmiş.

Alıcılar, konutlarını teslim aldıktan 1 yıl sonra, sözleşmeden doğan haklarını üçüncü kişilere devredebilir (belli projelerde).

Ayrıca konutlar, kiraya verilebilir; TOKİ konutları tamamen “sadece oturmak için” değil, kira geliri amacıyla da kullanılabilecek.

7. Özel Kontenjanlar ve Hedef Kitle

500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde TOKİ bazı gruplara özel kontenjanlar ayırıyor:

Şehit yakınları ve gaziler

Engelli vatandaşlar

Çok çocuklu aileler (örneğin en az 3 çocuklu)

Gençler (18 yaş üstü dar gelirliler)

8. Avantajlar ve Riskler

Avantajlar:

Uygun peşinat ve uzun vade ile ev sahibi olma imkânı.

Dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut fırsatı.

Kura sistemi sayesinde herkesin eşit şansla konut alma imkânı.

Bazı projelerde devretme ve kira hakkı var; yatırım ya da oturum olarak kullanılabilir.

Riskler / Dikkat Edilecek Noktalar:

Başvuru bedeli yatırılmazsa başvuru geçersiz olabilir.

Kura çıktığında peşinat yükü ve taksit planı önemli; ödeme gücü iyi değerlendirilmelidir.

Teslim süresi uzun olabilir (örneğin 36 ay).

Konutların devredilmesi bazı projelerde sınırlı şartlara bağlı olabilir.

9. Başvuru İçin Pratik Rehber

e-Devlet hesabına giriş yaparak TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvuru ekranını kontrol edin.

Yetkili bankalardan (TOKİ’nin duyurusuna göre Ziraat Bankası, Halk Bankası vb.) başvuru bedelini yatırın ve “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni imzalayın.

Kura sonuçlarını takip edin; hak kazananlar için konut seçimi ve sözleşme adımlarını kaçırmayın.

Peşinat ve taksit planlarını iyice analiz edin: Ödemeler uzun vadeli olacağı için bütçenizi gerçekçi bir şekilde değerlendirin.

Konutu aldıktan sonra devretme mi yoksa oturum ya da kira geliri için mi kullanacağınıza karar verin.

10. Sonuç ve Öneri

2025 TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için çok önemli bir fırsat sunuyor. Hem uygun ödeme koşulları hem de geniş coğrafi kapsama alanı ile bu proje, “ev sahibi olma hayali” olanlar için büyük bir şans. Ancak başvuru süreci dikkat gerektiriyor: şartların tam sağlanması, başvuru bedeli yatırılması, kura takibi ve sözleşme süreci kritik adımlar.

Eğer başvurmayı düşünüyorsanız, e-Devlet’i düzenli takip edin, belgelerinizi eksiksiz hazırlayın ve başvuru tarihlerini kaçırmayın.