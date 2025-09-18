ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Aylesbury’deki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers’ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Trump, ABD ile İngiltere arasında imzalanan 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşmasının birçok yeni anlaşmanın önünü açacağını ifade etti.

“İngiltere ile bağlarımız kopmaz”

Trump, ABD ile İngiltere arasındaki ilişkilerin tarihte hiç olmadığı kadar güçlü olduğuna dikkat çekerek,

“Her iki ülke için de finansal açıdan harika şeyler yaptık, birlikte çalışıyoruz ve bu bizi bir arada tutuyor. Bugün yaptıklarımızdan bağımsız, aramızdaki bağın kopmaz olduğunu düşünüyorum.”

ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin ABD ile bu yıl ticaret anlaşması yapan ilk ülke olduğunu hatırlatan Trump, bu adımın ABD’li çiftçilere büyük fırsatlar yaratacağını söyledi.

Yapay zekaya dikkat çekti

Konuşmasında yapay zekaya da değinen Trump, “Yapay zeka dünyayı ele geçiriyor” diyerek Nvidia CEO’su Jensen Huang’a atıfta bulundu.

Trump, anlaşmanın ekonomik etkilerine de değinerek,

“50 milyar dolardan fazla ekonomik değer yaratıyoruz, 2 bin 500’e kadar yeni istihdam sağlıyoruz ve 1,5 milyon eve enerji ulaştırıyoruz.”

dedi.

“ABD’ye 17 trilyon dolardan fazla yatırım geliyor”

Trump, bu yıl ülkesine yapılacak yatırımların 17 trilyon doları aşacağını belirterek, bunun dünya tarihinde eşi görülmemiş bir seviye olduğunu savundu.

Diğer ülkelerin mallarına uygulanan tarifeler sayesinde trilyonlarca dolar kazandıklarını kaydeden Trump, “Büyük yatırımları sadece bu yolla ABD’ye çekebiliriz.” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin ekonomisi tarihinin en güçlü döneminde”

ABD Başkanı, görevinin ilk döneminde ülke ekonomisini zirveye çıkardığını belirterek, ikinci döneminde ise şirketlere yönelik regülasyonları azaltmaya devam edeceklerini söyledi.

Yakın zamanda imzalanan yasa tasarılarının vergi indirimleri ve yatırımlarda gider avantajı sağladığını vurgulayan Trump, bunun ABD tarihinin en büyük ekonomik düzenlemesi olduğunu söyledi.

“Otomobil şirketleri, yapay zeka ve ilaç devleri geliyor”

Trump, ABD’nin yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini belirterek,

“Çok yakında ülkenin her yerinde büyük yatırımlar göreceğiz. Otomobil şirketleri geliyor. Yapay zeka geliyor. Herkes geliyor.”

dedi.

“İngiltere ile dostluğumuz güçleniyor”

ABD-İngiltere anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirdiğini ifade eden Trump,

“Bu anlaşma ile Birleşik Krallık ile olan değerli dostluğumuz giderek güçleniyor.”

sözleriyle konuşmasını tamamladı.