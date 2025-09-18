RTÜK, Disney+ platformunda yayınlanan All of Us Strangers filminde “eşcinselliğin uzun sahnelerle olumlandığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan içeriklerin bulunduğu” gerekçesiyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

Prime Video’ya “Those About To Die” Yaptırımı

Prime Video’da yayınlanan Those About To Die dizisinde yer alan “kanlı infaz, şiddet ve eşcinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulması” nedeniyle RTÜK, platforma %3 para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

Netflix, HBO Max ve MUBI’ye de Ceza

Netflix’te yayınlanan Kobalt Mavisi filmi, “eşcinselliği özendiren sahneler” nedeniyle ceza aldı.

HBO Max’te yayınlanan Looking: The Movie filmi, “yoğun çıplaklık ve eşcinsel ilişkilerin müstehcen şekilde işlenmesi” gerekçesiyle yaptırıma tabi tutuldu.

MUBI'de yayınlanan Benedetta filmi ise "pornografi düzeyine varan müstehcen içerikler barındırdığı" tespit edilerek ceza aldı.

RTÜK, söz konusu yapımların “genel ahlak, toplumun milli ve manevi değerleri ile ailenin korunması ilkelerine aykırı bulunduğunu” açıkladı.

5 Platforma Ortak Ceza

Disney+, Prime Video, Netflix, HBO Max ve MUBI’ye, ilgili yapımlar nedeniyle %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanmış oldu.