Abbas SATIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li belediyelerde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma hakkında yolsuzluk suçlamaları ile tutuklanmasına neden olan iş adamı Aziz İhsan Aktaş ilk kez bir televizyona konuştu.

Eski MHP Milletvekilinin sahibi olduğu TYT Televizyona konuşan Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği mesajları CHP Basın Koordinatörü Gazeteci Yavuz Oğan değerlendirmelerde bulundu. Yavuz Oğan “Aziz İhsan Aktaş, “Şikayetçiler CHP’li, şikayet edenler CHP’li” şeklindeki iktidar argümanını kuvvetlendirmek isterken kendi içinde çelişti. Hem ihbarcıların kim olduğunu bilmediğini söyledi hem de aynı yayında ihbarların siyasi rekabetten doğduğunu anlatmaya çalıştı, tümüyle zayıf gözlem ve iddialarda bulundu” dedi.

Yavuz Oğan sosyal medya hesabından şu değerlendirmelerde bulundu.

TYT Türk’teki Aziz İhsan Aktaş röportajının üç ana mesajı olduğu görünüyor.

❌Kendi isteğimle itirafçı oldum, savcılar baskı yapmadı

❌AK Parti ve MHP’li belediyelerle de çalıştım, oralarda rüşvet istenmedi

❌Soruşturmalar Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki siyasi rekabetin sonucu

📌 Bu üç mesajın da, CHP’nin soruşturmalara itiraz ederken kullandığı argümanları çürütmek ve iktidar tarafından kullanılan argümanları kuvvetlendirmek için verildiği açık.

📌Ancak amaç tam hasıl oldu mu, gelin tartışalım.

Örneğin, Kütahyalı MHP belediyesinin, Ispartalı AK Parti belediyesinin Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi, elde yeteri kadar iddia ve belge olmasına rağmen sorgulanmadı.

📌Özgür Özel’in, “İhalelerin yüzde 60’ını AK Parti ve MHP’li belediyeler ile devlet kuruluşları aldı” savı yalanlanmak istenirken doğrulandı.

📌Aktaş, kendi ağzıyla, 99 AKP’li, 27 MHP’li, 21 kayyım belediyesinden ve 132 kamu kuruluşundan ihale aldığını itiraf ediyor. CHP’li belediyelerden aldığı ihale 122.

📌Aziz İhsan Aktaş, “Şikayetçiler CHP’li, şikayet edenler CHP’li” şeklindeki iktidar argümanını kuvvetlendirmek isterken kendi içinde çelişti. Hem ihbarcıların kim olduğunu bilmediğini söyledi hem de aynı yayında ihbarların siyasi rekabetten doğduğunu anlatmaya çalıştı, tümüyle zayıf gözlem ve iddialarla.

📌Aktaş’ın belli soruları karşısındaki kağıttan veya cihazdan okuduğu da gözlerden kaçmadı. Bu durum röportajın kurgu olduğunu, soruların ve cevapların önceden hazırlandığını ortaya koydu.

📌Üç kritik mesajı vermek için aylar önce yapılan röportajın neden dün yayınlandığı da muamma.

📌Ve son olarak, Ekrem İmamoğlu’nun, sesini, görüntüsünü, sosyal medya hesabını yasaklayan savcılık, suç örgütü lideri dediği ismin televizyonda konuşturulmasına hiç ses çıkarmadı.

📌Tahminin bu röportaj, iddianame çıkmadan önce kamuoyunu hazırlamak için son adım. Yani Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin eli kulağında.