T.C. Sağlık Bakanlığı, İzmir’in Konak ilçesinde özel bir hastanenin yanında çıkan yangına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, yangının hasta güvenliğini tehdit etmediğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir.”

Yangının çıkış nedeni ve etkileriyle ilgili detaylı incelemeler sürerken, Sağlık Bakanlığı'nın hızlı bilgilendirme süreci kamuoyunun takdirini topladı. Tahliye edilen hastaların durumu hakkında ise resmi bir olumsuzluk rapor edilmedi.

İzmir Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 15, 2025