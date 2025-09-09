CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, son günlerde yaşanan polis müdahaleleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef alan Tanal, polislerin insani ihtiyaçlarının siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini söyledi.

Tanal, yaptığı açıklamada polislerin zor şartlarda görev yaptığını belirterek, “Polisinizin uykusu varsa otele gönderin. Polisinizin tuvalet ihtiyacı varsa, onu medeni, uygar bir şekilde biz temin ederiz. Dün suyunu ben verdim. Suyunu veren biz, yükünü taşıyan biz, ama benim gözlerimi çıkarmak isteyen de siyasi iktidarın polisi” dedi.

CHP’li Tanal, polisin asli görevinin yurttaşın güvenliğini sağlamak olduğunu vurgularken, siyasi baskılar nedeniyle gerilimin arttığını savundu.