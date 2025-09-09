Yalova'da 2022'de tanışan Yozgatlı 34 yaşındaki meyve sebze tüccarı Yusuf Şahin ile Adanalı kız arkadaşı 27 yaşındaki satış danışmanı Tuğçe Kadak, işlerinden istifa edip evlerini boşaltarak 2024'te Çanakkale'de bir kamp alanında çalışmaya başladı. Yaklaşık 1 ay sonra buradan ayrılan ikili, Balıkesir'de başka bir kamp alanının mutfağının işletmesini devralıp çalıştırırken işlerinde kullanmak için 'keçi' adını verdikleri 125 cc motosiklet satın aldı.

Motosikletleriyle Türkiye'yi gezmeye karar vererek aynı yıl işi bırakıp yola çıkan gezginler, araçlarının arkasına bağladıkları römorka eşyaları ile iki köpeklerini yerleştirip 17 ayda 36 şehri gezdi.

Yolculuklarında bugüne kadar yaklaşık 40 bin kilometre yol kat ederek geldikleri Erzurum'da 1 hafta konaklayan gezginler, Çifte Minareli Medrese, Tepsi Minareli Saat Kulesi ve Üç Kümbetler gibi tarihi yerleri ziyaret etti.

'Evi boşaltıp böyle bir hayata geçtik'

Şahin, AA muhabirine, dağcılık ve kamp üzerine çeşitli eğitimler aldığını, kız arkadaşıyla 17 aydır her zaman soğuk suyla yıkandıklarını ve çadırda konakladıklarını söyledi.

Doğayı çok sevdiğini ve 15 ay Uludağ'dan inmeden kamp yaptığını belirten Şahin, 'Kamplara gidiyorduk, yetmediğini düşünüyorduk. Bir kamp alanından teklif aldık, yaz kış çalışıp karavan almayı planlıyorduk, olmadı orada işlerimiz rast gitmedi. Evi boşaltıp böyle bir hayata geçtiğimiz için geri dönecek ev ve bütçe olmadığından tabiatta olacağımız için yola çıktık.' dedi.

Şahin, temel ihtiyaçlarını motosiklete yüklediklerini, geri kalan eşyalarını sosyal medyadaki bir takipçilerinin deposuna koyduklarını anlattı.

Şehirleri gezip tarihi öğrenme amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

'Keçi bir şekilde bizi götürür deyip eşyalarımızı yükledik. Büyük bir aileyle yola devam ediyoruz, sponsorlarla değil yolun kattığı güzel insanlarla ve kendi imkanlarımızla yoldayız. Geziye bütçeyi nasıl ayarladığımız çok merak ediliyor. Paramız bitmeye yakın iş arayıp 1 hafta yevmiyeli çalışıyoruz. O para yaklaşık 1 ay, 45 gün bize yetiyor çünkü minimal bir hayatımız var. Tek derdimiz yakıt ve yemek, bu zamana kadar hiç ücretli konaklamadık. Şırnak ve Hakkari'ye hayran kaldım. Orada çok güzel ağırlandık, insanlar saf ve temiz düşüncelerde. Çalışsak 5 senemizi versek karavanla veya daha iyi bir motorla yolda olabiliriz ama 5 senemizi kaybederiz onu kaybetmek istemiyoruz.'

Şahin, 17 aydır yolda olduklarından bahsederek, 'Köpeklerimiz de baba kız olarak Türkiye'yi geziyorlar, kendimizden daha iyi bakıyoruz. Köpekler rüzgardan etkileniyor, burun yapıları hassas o yüzden kafeslerine kask koyduk.' diye konuştu.

Kışı ılıman iklimden dolayı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçirdiklerini söyleyen Şahin, geceleri özel tulumlarla çadırda geçirdiklerini söyledi.

'İstifa ettim ve o günden beri geziyorum'

Tuğçe Kadak da erkek arkadaşıyla tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini ve doğada huzurlu hissettiğini belirtti.

Tüm şehirlere heyecanla girdiklerini ve plansız yaşadıklarını anlatan Kadak, şunları kaydetti:

'Sektörden çıkıp kendime zaman ayırmam gerektiğini düşünüp istifa ettim ve o günden beri geziyorum. 2 kişi, 2 köpek ve 1 motorla 17 aydır ilerliyoruz. 17 aydır alışveriş yapmıyorum. 'Kadınsın, topuklu ve elbise giymeyi özlemiyor musun' diyorlar. Doğadayken ne giydiğinin önemi yok. Elimdekiler deforme olunca atıyorum ihtiyacım olanı alıyorum. Bu hayatı sevdiğim için bazı şeylerden özellikle de konfor alanımızdan fedakarlık yapmak zorundayım, bunu başarıyorum çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum. Gün içerisinde 100-150 kilometre yol yapıyoruz, fazlasını yapmıyoruz, kendimizi ve hayvanlarımızı yormuyoruz. Ufak bütçelerle de yolda çıkılabileceğini ve sevilen şeylerin yapılabileceğini göstermeye çalışıyoruz.'

Muhabir: Talha Koca