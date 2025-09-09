CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi haline gelen CHP İstanbul İl binasının hala polis ablukasında tutulduğunu belirterek duruma sert tepki gösterdi.

Başarır, "Burası artık il binamız değil; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in çalışma ofisidir." ifadelerini kullanarak, partili yöneticilerin, meclis üyelerinin ve ilçe başkanlarının binaya girişine izin verilmemesini eleştirdi.

"Mahkeme kararı yok, bu açıkça fiili darbedir"

Başarır, polis ablukasının hukuki bir dayanağının bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Niye hâlâ polis ablukası sürüyor!

Neden seçilmiş parti yöneticilerimizin, meclis üyelerimizin, ilçe başkanlarımızın girişine izin verilmiyor! Mahkemenin böyle bir kararı yoktur.

Bu, açıkça fiili darbedir, siyasete ve demokrasiye el koymaktır!”

Söz konusu durum, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük tepki çekerken, CHP kanadı olayın takipçisi olacaklarını belirtiyor. Polis ablukasının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve sürecin nasıl işleyeceği merak konusu.