Erzurum'da iki aile arasında altın borcu yüzünden çıkan, bijon anahtarı ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin tarafları ayırmak için havaya ateş ettiği olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Palandöken ilçesi İbrahim Polat Caddesi girişindeki akaryakıt istasyonunun bahçesinde meydana geldi. Aralarında altın borcu sebebiyle akaryakıt istasyonunda buluşan 2 taksici ve aile bireyleri, konuşurken bir süre sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede yumruk yumruğu kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bijon anahtarı ve bıçaklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmada güçlük çeken polis, havaya ateş etmek zorunda kaldı. Kavgada yaralanan 4 kişi Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Polis, her iki hastanede de yeniden bir kavga çıkmaması için güvenlik tedbiri aldı. Kavgada üzerlerinden bıçak çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.