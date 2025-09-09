DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan’ın Meclis’te kurulan komisyona aktaracak önemli mesajları olduğunu, ancak bunların aracılar yoluyla değil doğrudan paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın, çözüm sürecine dair söylemek istediklerini doğrudan TBMM’deki komisyona aktarmak istediğini duyurdu.

Doğan, Öcalan’ın “Komisyona aktaracaklarım var, ancak bunu aracılar vasıtasıyla değil doğrudan yapmak istiyorum” mesajını verdiğini aktardı. Bu sözlerin, hem Meclis hem de kamuoyu için dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunan Doğan, “Komisyonun bu konuda formül geliştirmesi artık ertelenemez. Öcalan’ın doğrudan görüşlerini komisyona iletmesi, sürecin ilerlemesi açısından hayati bir adım olacaktır” dedi.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önceki “Gelsin Meclis’te konuşsun, umut hakkı tanınsın” çıkışını hatırlatan Doğan, bu yaklaşımın önemine dikkat çekti.

DEM Parti’nin, önümüzdeki günlerde İmralı’da Öcalan ile görüşecek bir heyet oluşturacağını da belirten Doğan, kamuoyunun beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi.