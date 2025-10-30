Rojin Kabaiş için adalet arayışı büyüyor. Adalet Komisyonlarının acil eylem çağrısına yanıt veren üniversite öğrencileri, bugün Türkiye’nin dört bir yanında alanlara çıkıyor. Kadınlar, “Erkek adalet değil, gerçek adalet!” sloganıyla kampüslerden meydanlara seslenecek. Ankara Üniversitesi öğrencileri saat 17.00’de Güneş Meydanı’nda buluşarak rektörlük önüne yürüyecek. ODTÜ öğrencileri, saat 20.00’da, 5. Yurt önünde bir araya gelecek.

İstanbul’da ise eylemler sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Medipol Üniversitesi Kadın Dayanışması üyeleri 11.30’da Güney Kampüs bahçesinde, İstanbul Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü ve Kadın Çalışmaları Komisyonu ise 13.00’te ana kampüs havuzlu bahçede ve Polen Ünlü Bahçesi’nde eş zamanlı olarak buluşacak.

Öğrenciler, Rojin Kabaiş dosyasında süren gizlilik kararının kaldırılmasını, DNA bulgularının kamuoyuyla paylaşılmasını ve etkin bir soruşturma yürütülmesini talep ediyor. Kadın örgütleri, bu eylemlerin yalnızca bir dayanışma çağrısı değil, aynı zamanda adalet sistemine yönelik güçlü bir uyarı olduğuna dikkat çekiyor.

“Rojin için adalet sağlanana kadar sokaklarda, meydanlarda olacağız” diyen kadınlar, eylemlerini dayanışma zincirleri ve oturma protestolarıyla sürdürecek.