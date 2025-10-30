Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Halk TV’nin Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği Serhan Asker’le “Görkemli Hatıralar” programına canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Güner, “Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet’in kurulduğu başkent Ankara’da, onun kalbi Çankaya’da böylesi anlamlı bir programın yapılması çok kıymetli. Tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutluyorum. Mutlakiyetten Meşrutiyete, Meşrutiyetten Cumhuriyet’e uzanan o uzun mücadele yolunda emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum” dedi.

“Atatürk Sanat Merkezi, Türkiye’nin Sayılı Kültür Mekanlarından Biri Oldu”

Atatürk Sanat Merkezi’ni göreve geldikten kısa bir süre sonra tamamlayarak hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Güner, merkezin Türkiye’nin en donanımlı kültür yapılarından biri haline geldiğini belirtti.

“İki ayrı salonu, sahne sistemi ve teknik donanımıyla burası, sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Orkestra çukuru, hareketli sahnesi ve güçlü akustik özellikleriyle opera, tiyatro, bale ve konserlere ev sahipliği yapacak bir merkez oluşturduk. Ayrıca Devlet Opera ve Balesi ile de iş birliği içindeyiz. Çünkü Çankaya, bu devletin temellerinin atıldığı yerdir; burası, Cumhuriyet’in kalbidir,” ifadelerini kullandı.