Karadağ hükümeti, bugünden itibaren Türk vatandaşlarının ülkeye girişlerinde vize alma zorunluluğunu yürürlüğe koydu. Daha önce 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkına sahip olan Türk vatandaşları, artık Karadağ’a gitmeden önce vize başvurusu yapmak zorunda olacak. Yeni düzenleme, 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla resmen uygulanmaya başladı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kararın “karşılıklılık ilkesi çerçevesinde” alındığı belirtildi. Türkiye ise henüz bu gelişmeye ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Yeni uygulamayla birlikte, Karadağ’a turistik veya iş amaçlı gidecek Türk vatandaşlarının, ülkenin diplomatik temsilcilikleri veya yetkili vize merkezleri aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekecek.