Kepez ilçesi Avni Tolunay Caddesi 4556 Sokak’taki müstakil evinde oturan Sanime Bakırcı, ev işlerini tamamladıktan sonra saat 11.00 sıralarında bahçeye çıktı. Bahçede telde asılı çamaşırları toplayan Bakırcı, evinin arka tarafından duman geldiğini gördü. Evinin arkasında çöp yakıldığını düşünen, sonrasında içeri girmek istedi. Ancak bu sırada Bakırcı, evinin yandığını fark edip panikle bağırarak komşularından yardım isteyip, itfaiyeyi aradı. Yan komşusu hortumla su sıkıp alevlere müdahale etti. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını yarım saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında zarar gören yatak odasındaki eşyalar kapının önüne çıkartıldı. Eşyaları suyla soğutan ekipler, 2 odada zarara neden olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

'ARKADA ÇÖP YAKILDIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Yangında bahçede olduğunu ifade eden Sanime Bakırcı, “Dün süt almıştım, yoğurdu dolaba koydum ve dışarı çıktım. Telde çamaşırlarım vardı, onları topladım. Bahçeyi yıkadığım esnada dumanı gördüm. Arkada çöp yakıldığını düşündüm. Sonrasında bir baktım, içeriye girecek durum yok ve komşuya bağırdım. Allah razı olsun hemen geldi ama hortumu içeriye sokamadık. Evde tek başımaydım. Telefon açtık, eşim geldi. Büyük zararım var. Evde her şey yandı" dedi. (DHA)