İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ın bölgedeki gerilimi düşürmeye yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Erdoğan, bölgede yaşanacak büyük bir felaketin önüne geçilmesi adına tüm tarafların vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

“Türkiye, Barış İçin Her Türlü Desteğe Hazır”

Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgede ciddi bir şiddet sarmalını tetiklediğine dikkat çekerek, bu çatışmaların hem ekonomik hem de insani anlamda geri dönülemez zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ayrıca, nükleer anlaşmazlıkların çözümünün ancak diplomasi ile mümkün olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu süreçte arabuluculuk dahil her türlü yapıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

“Barış İçin Ortak Akılla Hareket Edilmeli”

İki liderin görüşmesinde, Orta Doğu’da kalıcı barışın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine de dikkat çekildi. Erdoğan, sadece çatışmaların değil, bölge halklarının güvenliği ve refahı için de acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki gerilimin tüm dünyayı etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Erdoğan, bu kritik süreçte sağduyunun ve yapıcı diyalogların ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.