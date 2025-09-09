Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Tıpkı Suriye, Yemen ve İran’a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda olduğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar’ı vurarak, Orta Doğu’da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir. Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır.”

Kurtulmuş’un bu açıklamaları, Türkiye’nin Katar ile olan kardeşlik ve dayanışma bağlarını bir kez daha vurgularken, İsrail’in saldırılarının uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladığı görüldü.