1,5 yaşındayken mide kanseri nedeniyle babasını kaybeden Tuana Akar, annesi, dedesi ve anneannesiyle birlikte zorlu bir yaşam sürmeye başladı. Maddi imkânsızlıklara rağmen eğitiminden asla vazgeçmeyen Tuana, ilkokul ve ortaokulu zaman zaman annesi Filiz Akar’ın sırtında okula gidip gelerek tamamladı.

Liseyi ise Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın tahsis ettiği engelli rampalı özel halk otobüsü sayesinde bitirdi. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nü kazanan Tuana, dört yıl süren zorlu üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Tuana: “Engeli Olanlar Yılmasın, Azmetsin, Başarsın”

Mezuniyet töreninde konuşan Tuana Akar, yaşadığı zorlukları ve azmini şu sözlerle anlattı:

“Yüzde 90 engelliyim. Zorlukları öncelikle ailem ve azmim sayesinde aştım. Bu yıl da bana destek olan anneme, anneanneme, dayıma ve özellikle Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya teşekkür ediyorum. Gerçekten benim gibi engeli olanlara üniversite okumalarını tavsiye ederim. Yılmasınlar, azmetsinler ve başarsınlar. Bu anın hayalini çok kurdum, 10-15 gündür geceleri hayal ediyordum. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim.”

Tuana, mezuniyet sonrasında sosyal hizmetler alanında çalışarak hayatına kendi ayakları üzerinde devam etmek istiyor.

Fedakâr Anne Filiz Akar: “Bir Öğrenci Gibi Gittim, Geldim”

Tuana’nın annesi Filiz Akar, yıllar süren mücadelesini şu sözlerle anlattı:

“Çok mutluyum, bu mutluluğun tarifi yok. Kızımla gurur duyuyorum. Her gün okula götürüp getirdim. Hiç yılmadım, hep mücadele ettim. Okula gittim, bekledim, döndüm. Bir öğrenci nasıl gidiyorsa, ben de öyle gittim geldim.”

3 Kuşak Mezunlar Bir Arada

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törene “3 kuşak” mezunlar katıldı. Açıköğretim Fakültesi’ni dereceyle bitiren öğrenciler belgelerini Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in elinden aldı. Adıgüzel, “Yaşam boyu öğrenmenin yaşı yok. Bugün 4,5 milyon mezunumuz oldu” diyerek Açıköğretim Sistemi’nin önemine dikkat çekti.